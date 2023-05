Ajax wil zich dolgraag versterken: 'Maar ze moeten nu toch een toontje lager gaan zingen'

Het is niet de vraag óf, maar met hoeveel en vooral welke spelers zich komende zomer gaat versterken. De Amsterdammers beleven een dramatisch seizoen en lijken naast de landstitel ook de tweed plek te kunnen vergeten. Dat Ajax volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid geen Champions League speelt, maakt het voor de club niet makkelijker om nieuwe spelers binnen te halen. Ook de terugkeer van oude bekenden wordt een lastig verhaal, verwacht Johan Inan.

Het Algemeen Dagblad pakte een week geleden uit met het nieuws dat Ajax zich op meerdere plekken wil versterken en het club-DNA wil opkrikken in de selectie. In de Voetbalpodcast van het AD wordt dan ook de terugkeer van meerdere oude bekenden besproken. Maar de vraag welke spelers de ‘nieuwe’ Daley Blind en Dusan Tadic worden, is geen makkelijke om te beantwoorden. “Goede vraag…”, zegt Inan. “Joël Veltman misschien? En dan in de aanval… Het droomscenario van elke supporter is natuurlijk Hakim Ziyech. Hij stond er de afgelopen jaren ook nog wel voor open, maar het werd al vrij snel duidelijk dat het financieel niet haalbaar was.”

Ajax werd afgelopen zomer na het vertrek van Antony naar Manchester United nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer van Ziyech. “In de tweede periode dacht Ziyech zelf dat het financieel wel haalbaar was, maar toen kwam Ajax niet terug en liet Alfred Schreuder al vrij snel blijken dat ze geen nieuwe poging gingen wagen.” De Amsterdamse achterban zal hopen dat de club na dit seizoen wél werk gaat maken van een rentree van Ziyech, maar Inan vreest dat dat een lastig verhaal wordt. Ajax bezet op dit moment de derde plek in de Eredivisie, met een flinke achterstand op PSV. “Het lastige nu is dat ze toch een toontje lager moeten gaan zingen, de Europa League dan wel de Conference League in gaan. Dat maakt het wel iets minder aantrekkelijk denk ik.”

Van de Beek

Ook de naam van Donny van de Beek komt ter sprake. De middenvelder verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Manchester United, maar mede door blessureleed en veel concurrentie is zijn avontuur in Engeland geen succes geworden. Van de Beek staat momenteel aan de kant met een blessure, maar lijkt na dit seizoen op zoek te mogen naar een nieuwe werkgever. Inan heeft echter zijn twijfels bij een eventuele terugkeer van de middenvelder. “Sinds hij is vertrokken heeft hij wel heel weinig gespeeld. Dat geldt ook voor Ziyech, maar Van de Beek is daarnaast heel veel geblesseerd geweest.”

Een naam die de revue nog niet heeft gepasseerd, maar misschien wel een interessante optie kan zijn, is Davinson Sánchez. Een belangrijke kracht in het seizoen waarin Ajax onder leiding van Peter Bosz de finale van de Europa League haalde. Sánchez vertrok na dat seizoen naar Tottenham Hotspur. Inan denkt echter dat Ajax er met de Colombiaan niet echt op vooruit zou gaan. “Ik vind dat Ajax in de verdediging vooral op voetballende kwaliteiten heeft ingeboet. Ik vind Sánchez meer een Bassey dan een Timber, al brengt hij wel kopkracht met zich mee waar ze ook nog wel iets van kunnen gebruiken. Maar Sánchez vind ik aan de bal een nog iets te grillige speler om terug te halen.”