Alfred Schreuder haalt pion uit Ten Hag-periode weg bij Ajax

Alfred Schreuder neemt een videoanalist van Ajax mee naar zijn nieuwe club in de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt Ajax Showtime. Het gaat om Erwin Koenis, die sinds het seizoen 2020/21 tegenstanders analyseert bij Ajax. Schreuder en Koenis gaan aan de slag bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.

Eerder op de woensdag meldde 1908.nl dat Schreuder op weg was naar Al-Ain en dat hij Carlo l'Ami meeneemt als keeperstrainer. Met l'Ami werkte hij al samen bij Club Brugge. Ook gaat hij in Abu Dhabi samenwerken met zijn broer Bart, die vertrekt als hoofdtrainer bij SDVB. De amateurclub uit Barneveld bevestigt op de eigen website dat Bart Schreuder samen met zijn broer Alfred 'de kans krijgt om een buitenlandse club te gaan trainen'.

Artikel gaat verder onder video

Verder zal dus ook videoanalist Koenis deel uitmaken van de staf van Schreuder. Hij heeft al ervaring opgedaan in het Midden-Oosten, want hij werkte tussen september 2016 en februari 2017 voor Al-Shabab in Saoedi-Arabië. Verder was Koenis werkzaam bij NAC Breda, Club Africain (Tunesië), de KNVB, Vitesse, FC Utrecht en Atlanta United (Verenigde Staten). In augustus 2020 werd hij door Erik ten Hag bij het eerste elftal gehaald als videoanalist.

