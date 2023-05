'Alfred Schreuder gaat nieuw avontuur aan op 5275 kilometer van Amsterdam'

Alfred Schreuder en Carlo l'Ami gaan samen aan de slag bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt 1908.nl. Schreuder wordt de opvolger van Sergiy Rebrov als trainer van Al-Ain en neemt l'Ami mee als keeperstrainer.

Daarmee lijkt Schreuder zijn eerste klus te pakken te hebben sinds zijn ontslag bij Ajax in januari van dit jaar. Hij werd kort na zijn ontslag genoemd bij Club Brugge, maar kiest dus voor een avontuur in Abu Dhabi, op 5275 kilometer van Amsterdam.

Al-Ain zocht een nieuwe trainer omdat Rebrov aan de slag gaat als bondscoach van Oekraïne. Schreuder en L'Ami werkten in het verleden al samen bij Club Brugge. Ze hebben ook allebei een verleden bij Feyenoord en dat is de reden dat 1908.nl het nieuws brengt.

Al-Ain is met veertien gewonnen kampioenschappen verreweg de meest succesvolle club van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig seizoen werd de club echter tweede, op drie punten achterstand van Shabab Al-Ahli, dat voor het eerst de landstitel greep. Wel is Al-Ain volgend seizoen vertegenwoordigd in de groepsfase van de AFC Champions League.

