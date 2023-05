Alfred Schreuder optie voor PSV? 'Hij had echt een kandidaat kunnen zijn'

Huub Stevens denkt dat Alfred Schreuder een zeer geschikte kandidaat zou zijn geweest voor PSV. De oefenmeester werd eerder dit seizoen ontslagen bij Ajax en tekende dit weekend een contract bij Al Ain, de recordkampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Anders was hij wellicht wél een optie geweest voor de Eindhovenaren na het vertrek van Ruud van Nistelrooij.

“Ik zeg iets: een speler die ikzelf getraind heb, met niet zo veel ervaring in het trainersvak, die zou ik wel bij willen staan. Neem bijvoorbeeld Alfred Schreuder. Hij had echt een kandidaat kunnen zijn”, meent Stevens tegenover de NOS. “Een Nederlandse trainer die vrij was en in de jeugd van PSV heeft gespeeld. Bij Ajax had hij niet de ervaring die hij nodig had om zo'n team in zijn eentje te begeleiden. Alfred had iemand naast zich nodig.”

Artikel gaat verder onder video

Ook de naam van Peter Bosz valt bij vrijwel alle topclubs, weet Stevens. “Hij is een ervaren iemand, maar zo succesvol is hij natuurlijk nog niet geweest”, kraakt de voormalig oefenmeester ook een kritische noot. "Hij heeft behoorlijk wat clubs getraind, ook in een land als Duitsland. Hij heeft wel een manier van functioneren die iedereen kent. Dat is positief, voor als PSV hem zou halen.”

Stevens zelf heeft geen ambities naar de eindverantwoordelijkheid, maar is wel bereid om te luisteren naar een aanbod voor een andere rol bij PSV. "Ik ben er toch alweer een tijdje uit en ik vind het hartstikke leuk om met mijn kleinkinderen bezig te zijn. Je zou dan bij wijze van spreken nog aan een adviserende en ondersteunende rol kunnen denken."

Een van de door de NOS genoemde opties naast bovenstaande coaches en Adil Ramzi en Pascal Jansen, is Julian Nagelsman. Dat is niet realistisch, denkt Stevens. "Ik denk wel: als bijvoorbeeld Ajax zich bij iemand als Nagelsmann zou melden, dat Julian dan eerder daarvoor zou kiezen. Ajax heeft internationaal meer naam dan PSV."