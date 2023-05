Azarkan kijkt Kraay diep in de ogen aan en verklapt met welke twee clubs hij praat

Marouan Azarkan is in gesprek met FC Twente en FC Utrecht over een zomerse transfer. Dat heeft de spelmaker van Excelsior zondag na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord (0-2) voor de camera van ESPN onthuld.

De kleine aanvaller werd door Hans Kraay junior aan de tand gevoeld over zijn toekomst. "Je bent een heel eerlijke jongen en ik kijk je recht in de ogen aan. Klopt het dat je in gesprek bent met Utrecht en Twente?", vroeg de verslaggever, die een instemmend kreeg krijgt van Azarkan. "Ja, dat klopt", antwoordde hij.

Azarkan, die de afgelopen jaren door Feyenoord is verhuurd aan NAC Breda en Excelsior, is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe stap. "Het klopt dat Arnold Bruggink achter me aanzit", lachte Azarkan. "En Twente is zeker een mooie club. Bij Feyenoord is er weinig perspectief voor mij. Ik heb weinig contact met de club gehad."

Het contract van Azarkan bij Feyenoord loopt nog één jaar door. "Ik heb mijn contract verlengd om mezelf in de Eredivisie te laten zien en daarna een stap te maken. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ook gebeuren."