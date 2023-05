'Barcelona onverbiddelijk voor clubicoon: salaris inleveren of vertrekken'

In navolging van Sergio Busquets dreigt ook Jordi Alba komende zomer te gaan vertrekken bij FC Barcelona. De linksback ligt nog vast tot medio 2024, maar de club is niet van plan hem zijn contractueel vastgestelde salaris in zijn laatste jaargang daadwerkelijk te gaan betalen. Alba zou dan ook moeten kiezen: inleveren óf vertrekken.

Tegen de huidige voorwaarden zou de linksback volgens Spaanse bronnen liefst miljoen euro gaan verdienen in zijn laatste contractjaar in het Camp Nou. Van dat bedrag is achttien miljoen zijn salaris, de overige twintig miljoen komen voort uit uitgestelde betalingen tijdens de corona-tijd. Net als veel van zijn teamgenoten ging Alba destijds akkoord met het later ontvangen van zijn salaris omdat veel inkomsten wegvielen voor de club.

Vertegenwoordigers van Alba zijn woensdag gespot bij de clubkantoren, waar gesproken zal worden over een oplossing. De club, die financieel in zwaar weer verkeert, zou Alba twee opties bieden. Ofwel hij gaat akkoord met een flinke salarisverlaging, zo niet dan gaat de club het contract proberen in onderling overleg te ontbinden.

Daarmee zou een einde komen aan een langdurig dienstverband, aangezien Alba al sinds 2012 onder contract staat in Catalonië. Destijds nam Barcelona hem voor 14 miljoen euro over van Valencia, waarna hij jarenlang de vaste bespeler van de linkerflank was. Dit seizoen raakte Alba zijn basisplaats echter kwijt aan de jonge Alejandro Balde. Toch kwam de 91-voudig Spaans international in alle competities 27 keer binnen de lijnen. Hij scoorde daarin twee keer en leverde zes keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot.