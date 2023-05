Na Piqué en Busquets ziet FC Barcelona nóg een icoon vertrekken: Alba heeft nog één persoonlijk doel

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández had graag gezien dat Sergio Busquets nog minstens één jaar zou blijven, maar de routinier maakte onlangs bekend na dit seizoen te vertrekken. Nu heeft de kampioen van Spanje ook het aanstaande vertrek van Jordi Alba bekendgemaakt. De vleugelverdediger was nog in het bezit van een contract tot medio 2024, maar zat dit seizoen al vaker wel dan niet op de bank.

Het zijn emotionele weken voor Barcelona. De Catalanen kroonden zich vorige week zondag voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje. Het kampioenschap maakte veel los in de stad. Een paar dagen na de huldiging door de straten van Barcelona stond de club na afloop van de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad alvast stil bij het vertrek van Busquets. De routinier is in het bezit van een aflopend contract en hoewel Xavi hem graag nog bij de club had gehouden, maakte hij een paar weken geleden bekend na dit seizoen een punt te zetten achter zijn indrukwekkende loopbaan bij Barcelona. Het vertrek van Busquets is een flinke aderlating voor Barcelona, aangezien de middenvelder ook dit seizoen van enorm belangrijke waarde was.

Dat gold voor Alba een stuk minder. De linkspoot was jarenlang niet weg te denken van de linkerflank en vormde vooral met Lionel Messi een geweldig duo. Maar ook Alba kreeg in de afgelopen seizoenen steeds vaker te maken met kritiek. De buitenwereld achtte de tijd rijp dat Barcelona ging doorselecteren en dat moest ook in de verdediging gebeuren. Gerard Piqué was zijn basisplaats al verloren en ook Alba moest dit seizoen genoegen nemen met een reserverol. Alejandro Baldé ontwikkelt zich stormachtig en Xavi zag geen reden om de jonge vleugelverdediger uit zijn basiself te halen. Alba had desondanks een belangrijke rol in het behalen van de 27e landstitel in de clubhistorie. Zo maakte hij onlangs nog de winnende in de thuiswedstrijd tegen Osasuna. Twaalf dagen later veroverde Barça de landstitel.

Nu komt er dus ook een einde aan het huwelijk tussen Barcelona en Alba. Ondanks zijn reserverol in zijn laatste seizoen zal de Spanjaard er met een geweldig gevoel op terugkijken. Alba maakte na het EK van 2012 in Polen en Oekraïne de overstap van Valencia naar Barcelona. De vleugelverdediger droeg vooralsnog 458 keer het shirt van de Catalaanse grootmacht. Hij scoorde 27 keer en verzorgde liefst 99 assists. Of hij de honderd nog aantikt zal de komende weken moeten blijken. FC Barcelona komt nog twee keer in actie dit seizoen. Alba werd met FC Barcelona liefst zes keer landskampioen en won bovendien eenmaal de Champions League.