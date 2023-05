Bas Nijhuis geeft toe: soms loopt hij anders naar zijn auto

Als Bas Nijhuis controversiële beslissingen neemt in een wedstrijd, is hij na afloop meer op zijn hoede voor boze supporters. De scheidsrechter vertelde maandagavond bij Vandaag Inside hoe hij omgaat met bedreigingen en nare berichten.

In het praatprogramma werd de veiligheidssituatie van politici als Sigrid Kaag en Geert Wilders besproken. René van der Gijp bagatelliseerde bedreigingen via sociale media: hij vindt dat daar geen waarde aan gehecht moet worden. Nijhuis ontvangt ook de nodige vervelende berichten in zijn inbox. Zondag was hij scheidsrechter bij Feyenoord – Vitesse en keurde hij enkele doelpunten af.

"Dan krijg je via sociale media ook veel binnen. Je hebt er altijd een stuk of tien, vijftien tussen zitten", zei Nijhuis, waarop Van der Gijp reageerde: "Als jij een doelpunt bij Feyenoord afkeurt, en je loopt naar je auto, loop jij anders naar je auto dan wanneer ze met 5-0 hebben gewonnen en er is niets gebeurd. Je kijkt toch een beetje om je heen. Waar of niet?"

"Ja", beaamde Nijhuis. "Nu was het leuk, want ze waren kampioen, maar je hebt altijd een paar gasten die het sturen. Jij zegt 'laat gaan', maar ik reageer er vaak op. Dan draaien ze vaak wel bij. Ik denk dat het via sociale media anders is. Dat zijn mensen die binnen een paar seconden ergens op reageren en uit emotie handelen. Dat is anders dan wanneer je echt bedreigingen hebt, zoals bij Geert Wilders."

Volgens Nijhuis is het niet altijd makkelijk om de beledigingen van je af te laten glijden. Dat merkt hij ook als hij in het stadion wordt beledigd. "Als scheidsrechter merk ik: als vijfduizend man tegen je tekeergaan, dan laat je het gaan. Maar als één iemand jou echt in je gezicht aankijkt en je ergens voor uitmaakt, is het moeilijker om je te beheersen. Als prof moet je er niet op ingaan, maar het is moeilijker dan wanneer een heel vak tegen je tekeergaat."