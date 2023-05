Admin Vitesse is na de overwinning bij Feyenoord maar met één ding bezig

De grootste verrassing van de laatste speelronde in de Eredivisie komt misschien wel op naam van Vitesse. Feyenoord kroonde zich weliswaar twee weken geleden al tot kampioen en een aantal spelers feestte er in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd flink op los, maar dat maakt de 1-0 overwinning van Vitesse in De Kuip niet minder knap. Het social mediateam van de Arnhemmers was na het laatste fluitsignaal echter alleen bezig met NEC.

Vitesse bungelde dit seizoen lang onderin en leek in eerste instantie alle zeilen te moeten bijzetten om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Maar de formatie van trainer Phillip Cocu geraakte in de laatste weken van dit seizoen prompt op stoom. Na de nederlaag bij Fortuna Sittard begin deze maand, won Vitesse met 2-0 van SC Cambuur en werd FC Groningen zelfs op een 6-0 nederlaag getrakteerd. Die zeges kregen zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord een passend vervolg. Een doelpunt van Marco van Ginkel in de eerste helft bezorgde Vitesse drie punten.

Artikel gaat verder onder video

Dankzij de knappe zege in Rotterdam eindigt Vitesse het seizoen als nummer tien van de Eredivisie. Een klassering in het linkerrijtje zat er weliswaar niet in voor de Arnhemmers, maar ze zijn er wel in geslaagd rivaal NEC onder zich te houden. De Nijmegenaren zijn het seizoen bijzonder slecht geëindigd. Van de laatste vier competitieduels eindigden er drie in een nederlaag en op de laatste speeldag kwam NEC op bezoek bij Fortuna Sittard niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor zag het Vitesse passeren. Het verschil is weliswaar slechts één punt, maar het social mediateam is er maar wat blij mee.

‘De nummer 1 van Gelderland’ en ‘Vitesse sluit seizoen af op een tiende plek en eindigt boven NEC’, wordt er gedeeld op Twitter. Ook in de onderlinge wedstrijden kwam Vitesse er beter vanaf. Het treffen in Arnhem eindigde nog in een 0-0 gelijkspel, maar de wedstrijd in Nijmegen wist Vitesse met 4-1 te winnen.