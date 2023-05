Ongeslagen reeks van Feyenoord ten einde: kampioensjaar eindigt met thuisnederlaag

Feyenoord is het seizoen geëindigd met een nederlaag voor eigen publiek. De landskampioen verloor met 0-1 van Vitesse en incasseerde daarmee de tweede nederlaag van het seizoen en de eerste in De Kuip. Feyenoord was meermaals dicht bij een doelpunt, maar twee treffers van de Rotterdammers werden afgekeurd.

Was het de vermoeidheid van de trip naar Ibiza? In ieder geval slaagde Feyenoord er niet in om Vitesse de wil op te leggen in de eerste helft. Wel was er na een kwartier een goede kans om de score te openen. Een schot van Oussama Idrissi werd gekeerd door Kjell Scherpen, waarna Santiago Giménez van dichtbij kon schieten. Ryan Flamingo wierp zich echter voor het schot.

Niet veel later werd een opvallend doelpunt van Feyenoord afgekeurd. Marco van Ginkel werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Orkun Kökçü. Het leek er echter op dat Lutsharel Geertruida in de ogen van de arbitrage Scherpen te nadrukkelijk hinderde. Op advies van zijn videoscheidsrechter Jannick van der Laan keurde Bas Nijhuis het doelpunt af.

Kort voor de pauze opende Vitesse de score. Nicolas Isimat-Mirin verstuurde van achteruit een lange bal richting Million Manhoef, die de bal in één keer doorgaf aan Marco van Ginkel. Die stond helemaal vrij in het strafschopgebied en maakte goed gebruik van die ruimte. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd vanwege vermeend buitenspel van Manhoef, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van.

In de tweede helft lag Scherpen meermaals in de weg voor Feyenoord. Hij tikte bijvoorbeeld twee afstandsschoten van Quinten Timber uit de hoek en bracht ook redding op een schot van invaller Javairô Dilrosun. Voor Feyenoord dreigde de eerste competitienederlaag sinds 18 september (4-3 tegen PSV). De thuisploeg leek op gelijkte hoogte te komen via Danilo, maar ook dat doelpunt werd afgekeurd door buitenspel.