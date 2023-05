Bassey mogelijk op weg naar de uitgang bij Ajax: 'Ik denk dat Mislintat hem gaat verkopen'

Calvin Bassey zou zomaar eens aan zijn laatste maanden in dienst van Ajax bezig kunnen zijn. De Amsterdammers trokken afgelopen zomer flink de portemonnee voor de komst van de verdediger, maar hij beleeft een uiterst teleurstellend eerste seizoen in Nederland. Mike Verweij meldde onlangs dat er een bod vanuit Engeland was binnengekomen voor Bassey en volgens de verslaggever van De Telegraaf ligt die aanbieding er nog steeds.

Het eerste seizoen van Bassey in Nederland is niet geworden wat Ajax en de speler hadden gehoopt. De regerend kampioen telde afgelopen zomer meer dan 23 miljoen euro neer voor de Nigeriaans-Engelse verdediger, die de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez moest doen vergeten. Dat bleek echter al snel een ondankbare taak. Bassey debuteerde ongelukkig door in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV vlot na zijn invalbeurt een rode kaart te pakken en vanaf het moment dat Ajax in een flinke vormcrisis terechtkwam, ging het ook bij de verdediger een stuk minder lopen.

Trainer John Heitinga baarde na de kwartfinale tussen FC Twente en Ajax voor de KNVB Beker nog opzien door in de catacomben van de Grolsch Veste te zeggen dat Bassey ‘misschien wel zijn beste verdediger’ was. Maar onder Heitinga zit Bassey vaker wel dan niet onder de bank. Er is desondanks interesse in de linkspoot. “Het bod is nog steeds 23 miljoen euro. Er wordt aan getwijfeld”, vertelde Ajax-watcher Verweij van De Telegraaf vrijdag in de podcast Kick-off. “Ik heb het zwart op wit. Ik weet nog steeds niet welke Engelse club het is, maar volgens mij komt die club wel terug. Dat is de verwachting althans.”

Hoewel Bassey afgelopen zomer arriveerde in de Johan Cruijff ArenA en zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2027, verwacht Verweij dat Ajax de verdediger op de nominatie zet om te vertrekken. “Ik denk dat Sven Mislintat (de nieuwe directeur voetbalzaken, red.) wel besluit om hem te gaan verkopen, hoewel Bassey zich nog steeds heel graag wil laten zien”, stelt Verweij. De Engels-Nigeriaanse verdediger verloor zijn plek in het centrum aan Edson Álvarez en lijkt op de linksbackpositie niet enkel Jorrel Hato, maar ook Owen Wijndal en Youri Baas voor zich te moeten dulden. Ajax maakte vrijdag bekend dat Hato nu definitief deel uitmaakt van de hoofdmacht.

Verweij wil Wijndal, die afgelopen zomer voor een slordige tien miljoen euro werd overgenomen van AZ, desondanks nog niet afschrijven. “Hato is natuurlijk wel een heel groot talent, maar even ter verdediging van Wijndal en ook Brobbey. Je moet spelers niet volledig afschrijven na een seizoen waarin het heel erg tegenzat en andere spelers ook gefaald hebben. Geef ze nou volgend jaar nog een kans.” Florian Grillitsch lijkt die kans in ieder geval niet te krijgen. De Oostenrijker verscheen in de laatste wedstrijden aan de aftrap, maar lijkt zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. “Grillitsch wil naar een club waar hij heel veel speeltijd krijgt”, aldus Verweij.