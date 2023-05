'Bayern München kijkt opnieuw rond bij Ajax en heeft middenvelder én verdediger op de korrel'

Bayern München zou zich komende zomer zomaar opnieuw in Amsterdam kunnen gaan melden. Hoewel er momenteel al een klein bataljon oud-spelers van Ajax actief is bij Der Rekordmeister, zou de Duitse topclub opnieuw het oog hebben laten vallen op een speler van de Amsterdammers. Volgens BILD heeft Bayern Edson Álvarez in het vizier.

Dat schreef de Duitse krant woensdagavond. Bayern-trainer Thomas Tuchel, die het stokje dit seizoen overnam van de ontslagen Julian Nagelsmann, zou deze zomer een nieuwe 'zes' willen toevoegen aan het elftal. Momenteel heeft hij alleen Joshua Kimmich voor die positie tot zijn beschikking, maar de oefenmeester zou in de Duitser - die in het verleden doorbrak als rechtsback - meer een 'acht' zien.

Daarom is Tuchel naar verluidt op zoek naar een 'type-Casemiro', zo weet de Duitse krant te melden. Voor die rol is Álvarez één van de kandidaten, al zouden er meer namen op de shortlist van de huidige koploper van de Bundesliga prijken. Mocht het daadwerkelijk tot een overgang van de Mexicaan komen, dan treft hij in de personen van Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Daley Blind - mogelijk - drie oud-teamgenoten in München. Dat drietal komt echter weinig aan spelen toe, waardoor de kans groot lijkt dat minstens één van hen komende zomer vertrekt. Matthijs de Ligt is wél zeker van zijn plek in het elftal, maar hij vertrok bij Ajax op het moment dat Álvarez in de zomer van 2019 overkwam van het Mexicaanse América.

Bovendien is Álvarez niet de enige huidige selectiespeler van Ajax die zich mag verheugen in de belangstelling van Bayern. Ook verdediger Jurriën Timber wordt al langere tijd in verband gebracht met de topclub. Woensdag berichtte de Duitse journalist en transferexpert Florian Plettenberg (Sky Sports Deutschland) nog dat Ajax niet zou staan te springen om afscheid te nemen van de zelf opgeleide verdediger, omdat de club in hem een sleutelspeler zou zien. 'In het geval van een transfer deze zomer wordt zijn waarde rond de vijftig miljoen euro geschat', zo schrijft Plettenberg daarbij. Onduidelijk is of hij daarmee bedoelt dat dat de vraagprijs van Ajax is, of dat dit een algemene schatting is. Ter vergelijking; het algoritme van FootballTransfers schat de transferwaarde van de vijftienvoudig Nederlands international op 44,2 miljoen euro.