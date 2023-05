Beoordelingen AZ: Ryan van held naar schlemiel, één echte uitblinker

AZ heeft donderdagavond in de halve finale van de Conference League met 2-1 verloren van West Ham United. De Alkmaarders stonden met de rust nog 0-1 voor, maar zag het in de tweede helft wegglippen. In de return van volgende week donderdag is er weer een comeback nodig. FCUpdate.nl zet de beoordelingen op een rijtje.





Opstelling en beoordelingen*

AZ: Matthew Ryan 4.5; Yukinari Sugawara 5, Sam Beukema 5, Pantelis Hatzidiakos 6, Mees de Wit 6; Jordy Clasie 6.5, Stef Mijnans 5.5, Tijjani Reijnders 7.5; Jens Odgaard 5 (68. Mayckel Lahdo 5.5), Vangelis Pavlidis 5.5, Myron van Brederode 5 (79. Djordje Mihailovic)

Man of the match: Tijjani Reijnders

* Spelers moeten minimaal twintig minuten in actie komen om een beoordeling te krijgen