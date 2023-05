Beoordelingen AZ: aanvoerder blinkt uit, niet één onvoldoende ondanks uitschakeling

AZ is er niet in geslaagd de finale van de Conference League te bereiken. Nadat vorige week al met 2-1 werd verloren bij West Ham United, waren de Engelsen ook in het AFAS Stadion nipt te sterk: 0-1. De Alkmaarders deden er alles aan, maar kwamen uiteindelijk over twee wedstrijden nét tekort om door te stoten naar de finale.

Aanvoerder Jordy Clasie was tijdens de return in Alkmaar de beste aan Alkmaarse zijde. De middenvelder, die in de slotfase een linie naar achteren zakte, krijgt van FCUpdate de hoogste beoordeling van alle AZ-spelers. Ondanks het negatieve resultaat behaalde niet één speler uit het elftal van Pascal Jansen bovendien een onvoldoende.

Beoordelingen AZ* : Mathew Ryan 6; Milos Kerkez 6,5 (85. Mees de Wit -), Pantelis Hatzidiakos 6,5, Sam Beukema 6,5, Yukinari Sugawara 6,5; Jordy Clasie 7, Sven Mijnans 6 (70. Dani de Wit 6), Tijjani Reijnders 6,5; Jesper Karlsson 5,5 (85. Mexx Meerdink -), Vangelis Pavlidis 5,5, Myron van Brederode 6,5 (78. Mayckel Lahdo -).

Man of the match: Jordy Clasie

*Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.