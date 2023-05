Cillessen op de bank bij NEC; fitte Noppert hoopt direct op terugkeer in Oranje

Jasper Cillessen heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De keeper van NEC begint zondagmiddag tegen Fortuna Sittard op de bank, omdat zijn stand-in Mattijs Branderhorst de kans krijgt om op fraaie wijze afscheid te nemen van NEC. Branderhorst heeft namelijk een aflopend contract in Nijmegen.

“Mattijs verdient het om nog één keer het shirt van NEC te dragen, na alles wat hij in de afgelopen jaren heeft betekend voor de club”, legde trainer Roger Meijer in De Gelderlander uit over zijn eenmalige keeperswissel. “Ik heb dit ook zo uitgelegd aan Jasper en hij gaf aan dit Mattijs te gunnen. Dat is mooi.” Omdat NEC uitgeschakeld is in de strijd om de play-offs, staat er relatief weinig meer op het spel. Wel moet het rivaal Vitesse, dat op één punt achter staat, nog onder zich zien te houden.

Noppert hoopt op Oranje

Waar Cillessen ondanks zijn mindere vorm wel gewoon in de voorselectie van het Nederlands elftal zit, ontbrak zijn collega Andries Noppert in het keurkorps, omdat hij bij sc Heerenveen maandenlang uit de roulatie lag. Dit weekend keert hij voor het eerst weer terug bij de Friezen en hij hoopt dat dat genoeg is voor bondscoach Ronald Koeman om zich te mogen laten zien in de komende periode.

"Het is niet vanzelfsprekend dat ik zodra ik fit ben meteen weer in het Nederlands elftal zit", stelt Noppert tegenover ESPN. "Ik vind dat 90 minuten genoeg moet zijn om geselecteerd te worden. Maar er zijn andere mensen die ervoor geleerd hebben, zij maken de keuze." Contact met de bondscoach had hij daar niet direct over, welk sprak Noppert met keeperstrainer Patrick Lodewijks.