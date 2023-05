Coëfficiëntendomper: Nederland moet strijd met Frankrijk definitief staken

Nederland kan Frankrijk definitief niet meer passeren als nummer vijf op de coëfficiëntenranglijst. Een overwinning van AZ was nodig om die droom nog een beetje levend te houden, maar die viel donderdagavond definitief in duigen. Desondanks kent Nederland nog altijd een uitstekend Europees seizoen.

De situatie was vooraf duidelijk: AZ moest alle wedstrijden in het restant van de Conference League in reguliere speeltijd winnen. Alleen dan zou Nederland nog over Frankrijk heen gaan naar de vijfde plaats op de coëfficiëntenranglijst. Vanuit de Ligue 1 hoeft er niets meer te worden gevreesd, want alle Franse ploegen werden reeds uit de drie Europese toernooien van de UEFA gespeeld.

De vijfde plaats geeft vanaf het komende seizoen recht op twee Champions League-tickets voor de groepsfase en één ploeg die de voorrondes van het miljardenbal in mag. De zesde plaats, die reeds werd veiliggesteld ten koste van Portugal, levert twee tickets op voor de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi. Nummer vier Italië is met nog een flink aantal ploegen vertegenwoordigd in de verschillende toernooien: die waren ondanks alle successen sowieso nog compleet uit beeld.

Maar ook de vijfde plaats bleek nog een stapje te ver voor Nederland, omdat AZ de voorsprong van halverwege niet over de streep kon trekken tegen West Ham United. Door de nipte nederlaag konden er geen punten worden bijgeschreven, maar in de return zou dat nog wel mogelijk zijn. Dat is voor dit jaar overigens alleen nog om nog verder uit te lopen op Portugal, want Frankrijk is definitief niet meer in te halen.

Coëfficiëntenstand:

5. Frankrijk: 61.164 (0/6)

6. Nederland: 59.900 (1/5)

7. Portugal: 56.216 (0/6)

8. België: 42.200 (0/5)

9. Schotland: 36.400 (0/5)