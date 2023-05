Dapper AZ weet tij niet te keren: West Ham naar finale Conference League

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd de finale van de Conference League te bereiken. In Alkmaar moest de club een 2-1 nederlaag uit het heenduel goed zien te maken tegen West Ham United. Daar slaagde de ploeg van Pascal Jansen met een 0-1 nederlaag, door een late treffer van invaller Pablo Fornals, niet in.

De Alkmaarders waren in eigen huis wellicht de baas over de Londenaren, maar konden aanvallend geen vuist maken. In de laatste minuten nam de ploeg van Pascal Jansen alle risico, waardoor Pablo Fornals alle ruimte kreeg om de winnende treffer binnen te schieten.





In eigen huis een overwinning van minimaal twee doelpunten op West Ham United nodig om door te stoten naar de Conference League-finale. AZ kende een goede aanloop naar de belangrijke ontmoeting: in de competitie werd eenvoudig gewonnen van FC Emmen en sterkhouders Jesper Karlsson (blessure) en Milos Kerkez (schorsing) keerden terug in de basiself. Voor de Engelse tegenstander was de voorbereiding beduidend minder. In de Premier League werd - zij het door een B-team - verloren van Brentford, terwijl de laatste nachtrust werd verstoord door vuurwerk van AZ-aanhangers.





Die Alkmaarse supporters kregen in de eerste helft een tactisch steekspel te zien. AZ kreeg van West Ham veel de bal en moest vervolgens een oplossing zien te verzinnen tegen de gestructureerde formatie van David Moyes. In eerste instantie poogden de Alkmaarders het doel van Alphonse Areola te bereiken met lange ballen over het centrum van The Hammers, maar dit plan ging door een effectieve buitenspelval van de Engelsen al snel de prullenbak in. Vervolgens ging de ploeg van Pascal Jansen over op zorgvuldig combinatiespel, waarbij de flanken veelvuldig dubbel bezet waren. Dit leidde tot meer dreiging, maar de gecreëerde schotkansen bereikten het doel vaak niet door grote drukte in de doelmond.





Wanneer de Alkmaarders de bal verloren aan West Ham, hoefde de ploeg niet altijd te vrezen voor een snelle counter. Hoewel de Londenaren dit soms wel probeerden, werd de bal ook veelvuldig in de ploeg gehouden. Vaak kon AZ door goed door te dekken mogelijkheden tijdig onschadelijk maken, maar de beste kans was wel voor de bezoekers. Michael Antonio zette op eigen helft eenvoudig Sam Beukema opzij, waarna de weggestuurde Lucas Paqueta de buitenkant van de paal raakte. Vangelis Pavlidis werkte aan de andere kant eveneens hard, maar miste vaak de controle om een effectieve aanval voor de thuisploeg op te zetten.





In de eerste minuten van de tweede helft kreeg de Griek een grote mogelijkheid om de openingstreffer op het bord te zetten, maar hij kwam net een paar decimeter te kort om de voorzet van Kerkez binnen te schuiven. Even later kwam hij opnieuw gevaarlijk in het strafschopgebied, maar ditmaal viel een 50/50 voor een penalty niet uit in zijn voordeel. AZ was de ploeg die veruit het meeste voetbalde, maar het leek niet te mogen voor de nummer vier van de Eredivisie.





Naarmate het tweede bedrijf vorderde, leek een mogelijke overwinning verder en verder uit het zicht te raken. Hoewel de Alkmaarders goed bleven combineren en nog steeds het beste van het spel hadden, nam de dreiging van West Ham toe. Jarrod Bowen en Nayef Aguerd hadden mogelijkheden om hun ploeg definitief naar de finale te schieten, maar verzuimden dat. Invaller Mexx Meerdink werd nog getorpedeerd door Areola terwijl Kurt Zouma hands leek te maken, maar het zat AZ opnieuw niet mee. De Alkmaarders namen in de ultieme slotfase alle risico om nog tot een treffer te komen, waardoor Pablo Fornals te veel ruimte kreeg en uiteindelijk nog het winnende doelpunt binnenschoot. AZ is daarmee uitgeschakeld, maar mag terugkijken op een mooie Europese campagne.