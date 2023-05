De Boer adviseert Feyenoord: 'Wil je écht meedoen op Champions League-niveau, moet je daar versterkingen zoeken'

Feyenoord kan zondag de zestiende landstitel van de clubhistorie behalen. Als de Rotterdammers thuis weten af te rekenen met Go Ahead Eagles is het kampioenschap, en dus een kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League in het volgende seizoen, een feit. Tijdens het programma Voetbal Café van Ziggo Sport vertelt Ronald de Boer op welke posities Feyenoord zich moet versterken willen ze zich staande houden in het miljardenbal.

De oud-voetballer schetst een opstelling waar op de links- en rechtsbuitenpositie vraagtekens staan. “Wil je op Champions League-niveau écht meedoen, dan denk ik dat je daar versterkingen moet zoeken”, begint De Boer. “Maar dat is natuurlijk lastig, want wie vindt je voor een bepaald bedrag. Ga je al het risico nemen?”, vraagt de oud-Ajacied zich af.

Artikel gaat verder onder video

Toch weet De Boer dat Feyenoord meer kans maakt op succes in de Champions League als de club zich versterkt op de flanken. “Daar ligt echt prioriteit nummer één.” Op dit moment wisselt trainer Arne Slot vaak af tussen Oussama Idrissi, Alireza Jahanbakhsh, Javairo Dilrosun en Igor Paixão. Ruud Gullit is het eens met zijn collega. “Ik begrijp wel waarom jij dat zegt, want tegen AS Roma waren dat degenen die door de mand vielen”, zegt de oud-middenvelder.

Geertruida

Ook op de rechtsbackpositie heeft De Boer een vraagteken gezet. Dat wekt vraagtekens op bij de andere aanwezigen tijdens de uitzending. “Waarom staat (Lutsharel, red.) Geertruida daar niet?”, vraagt Bas van Veenendaal, waarop De Boer het antwoord heeft. “Hij is ook geweldig in het centrum. Hij staat af en toe rechtsback, dan weer in het centrum, dus het is voor Slot nog niet echt duidelijk wat hij precies wilt. Ik zou zeker een extra rechtsback erbij halen, want je kan er ook niet vanuit gaan dat iedereen fit blijft”, adviseert de Ziggo Sport-analist.