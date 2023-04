Paulo Dybala onthult 'voorspellende gaven' van José Mourinho tegen Feyenoord

José Mourinho is volgens Paulo Dybala een trainer met voorspellende gaven. De Portugees vertelde de spelers van AS Roma in de wedstrijdbespreking hoe de return tegen Feyenoord in grote lijnen zou verlopen.

En de voorspelling van Mourinho kwam uit, zo laat Dybala in gesprek met Italiaanse media weten. "Onze trainer heeft een ongelooflijke mentaliteit. Hij vertelde dat de wedstrijd zo zou verlopen en hij had volkomen gelijk. Dit team heeft vorig seizoen de Europa League gewonnen, dus we weten wat ervoor nodig is om een toernooi te winnen. Nu hopen we voor de eindzege in de Europa League te gaan."

Artikel gaat verder onder video

De return tussen Roma en Feyenoord werd in de verlenging beslist. Mourinho gaf na de reguliere speeltijd een 'heel lange en intense' speech. "Iedereen kent Mourinho, zijn geschiedenis en wat hij heeft gedaan. Ik denk dat hij bij elke club waar hij heeft gewerkt een prijs heeft gewonnen. Zijn mentaliteit geeft brandstof. Hij wist dat de wedstrijd zo kon eindigen en zette ons ertoe aan iets meer te geven", aldus Dybala.

Roma scoorde in de verlenging twee keer en plaatste zich zodoende voor de halve finale van de Europa League. "Mourinho veranderde het tactische systeem, waardoor we beter begonnen te spelen. We domineerden de verlenging en verdienden daarmee de overwinning."