KNVB maakt scheidsrechter tijdens mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord bekend

De KNVB heeft bekendgemaakt wie de scheidsrechter is tijdens de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord. De Rotterdammers kunnen aanstaande zondag, als PSV de dag ervoor puntverlies zou lijden, de landstitel veroveren op bezoek bij Excelsior. Serdar Gözübüyük heeft de taak gekregen om deze wedstrijd in goede banen te leiden.

De 37-jarige arbiter is door de KNVB aangewezen om de mogelijke kampioenswedstrijd te fluiten. Dennis Higler is in Zeist aanwezig als VAR tijdens het duel tussen Excelsior en Feyenoord. De wedstrijd staat gepland op zondag 7 mei om 14.30 uur.

Kampioenschap aanstaande

Mocht nummer twee PSV de dag ervoor puntverlies lijden op bezoek bij Sparta Rotterdam, kan Feyenoord zich tegen buurman Excelsior tot kampioen van de Eredivisie kronen. De wedstrijd tussen Sparta en PSV wordt gefloten door Jeroen Manschot. Dezelfde speelronde staat ook het affiche tussen Ajax en AZ op het programma. Bij deze kraker is Danny Makkelie aangewezen als scheidsrechter.

In 2017 kon Feyenoord ook al kampioen worden op Woudestein, maar dit feestje liep uit op een deceptie. De Rotterdammers verloren met 3-0 waardoor het kampioensfeest met één week uitgesteld moest worden. Destijds was Kevin Blom de leidsman.