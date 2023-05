De keeper die de doelpunten aaneenrijgt in Mexico: bijzondere penalty gaat de wereld over

De Mexicaanse voetbalwereld is in de ban van Tiago Volpi. De 32-jarige keeper van Toluca neemt dit seizoen de penalty's en dat gaat erg goed: hij scoorde al vier keer. Zaterdagavond deed hij dat zelfs via een succesvolle Panenka in het gewonnen thuisduel met Necaxa (3-0).

Volpi kwam in de zomer over van São Paulo. De Braziliaan nam op 14 oktober in de thuiswedstrijd tegen Santos Laguna voor het eerst een penalty, nota bene in de 93ste minuut bij een 3-3 stand. Hij scoorde en bleef vervolgens de strafschoppen nemen bij Toluca.

In april scoorde Volpi liefst drie keer vanaf elf meter: tegen Puebla (1-2 zege), tegen Juárez (1-1) en zondagavond dus tegen Necaxa (3-0 zege). Dat de keeper veel zelfvertrouwen heeft, blijkt wel uit zijn keuze voor een Panenka-variant. Mede door de doelpunten van Volpi staat Toluca momenteel op de vierde plek in de Liga MX.