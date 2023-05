De Mos adviseert Koeman: roep minderjarig talent nu al op voor Oranje

Jorrel Hato speelde pas acht wedstrijden voor Ajax in de Eredivisie, maar als het aan Aad de Mos ligt wordt de zeventienjarige verdediger zo spoedig mogelijk opgeroepen voor het Nederlands Elftal. De oud-trainer en analist denkt dat de piepjonge Jato nu al een meerwaarde kan zijn voor het elftal van trainer Ronald Koeman.

Hato debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Ajax en maakte vorige week indruk in de thuiswedstrijd tegen AZ (0-0). Trainer John Heitinga gebruikte de belofte dit seizoen vooral als linksback, maar tegen AZ fungeerde Hato plots als centrumverdediger. In die rol heeft hij grote indruk gemaakt op De Mos. “Hij deed dat op een dusdanige manier dat Ajax eigenlijk beter ging spelen dan met Bassey of Alvarez in het centrum”, zegt de oud-trainer van onder andere Ajax in de podcast Twee Viertje.

Artikel gaat verder onder video

“Dat zou betekenen dat hij een natuurtalent is wat niet gevormd is door trainers, maar uit zichzelf. Dat zijn de hoge uitzonderingen op die leeftijd, daar is geen leeftijd aan gebonden, dat heeft niks met ervaring te maken, die kunnen op elk niveau direct instromen”, aldus De Mos, die van mening is dat Hato zelfs voor Oranje al een meerwaarde zou kunnen zijn in het hart van de defensie. “Het Nederlands elftal heeft daar ook een probleem, in het centrum. Ik zou zeggen: Ronald Koeman, met je assistenten, je hoeft hem niet meer te bekijken. Selecteer hem voor het Nederlands elftal en jarenlang heb je dan een moderne linker centrale verdediger voor de toekomst.”

“Het is altijd de vraag of iemand die in de jeugd een groot talent is, of hij dat ook nog waar kan maken op het allerhoogste niveau”, vervolgt De Mos over Hato. “Die vraag heeft hij nu beantwoord in een aantal wedstrijden en ik was enorm gecharmeerd van Hato in de laatste wedstrijd tegen AZ, toen hij als centrale verdediger speelde. Dat deed hij fantastisch.”