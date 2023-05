De Telegraaf: Slot stond open voor vertrek naar Engeland, dit bedrag moest Tottenham Hotspur ophoesten

Het had er begin deze week veel van weg dat Feyenoord-trainer Arne Slot na dit seizoen zou gaan verkassen naar Tottenham Hotspur, maar donderdag kwam naar buiten dat hij óók volgend seizoen nog voor de groep staat. Slot stond weliswaar bovenaan het lijstje om de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur te worden, maar de Londenaren trokken zich terug nadat ze te horen kregen dat zijn komst richting de twintig miljoen euro zou kosten.

Dat schrijft Marcel van der Kraan vrijdagmorgen in De Telegraaf. Feyenoord en z’n supporters vreesden begin deze week nog het ergste. Maandag meldden verschillende binnenlandse media dat Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van Slot, zich woensdag zou melden in De Kuip. Volgens Valentijn Driessen had Pimenta haar jawoord voor Slot al gegeven aan Tottenham Hotspur. Tel daar de berichten uit Engeland dat Tottenham Hotspur een bod aan het voorbereiden was bij op en je was geneigd te denken dat huwelijk tussen Feyenoord en Slot bij twee seizoenen zou blijven.

Maar de oefenmeester blijft dus tóch nog minstens een seizoen hoofdtrainer in De Kuip. “Tottenham bewandelde de gebruikelijke weg. Via de zaakwaarneemster werd alles besproken, de club kreeg te horen dat Slot klaar stond om de stap naar Engeland te maken en had toen nog slechts één probleem”, schrijft Van der Kraan, die daarmee doelt op de transfersom die Tottenham Hotspur had moeten neertellen om Slot naar de Premier League te halen. Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord bevestigde afgelopen zondag op ESPN dat Slot in de zomer van 2024 voor een specifieke afkoopsom op te halen is, maar die is deze zomer nog niet geldig.

“Voorzitter Daniel Levy wilde horen wat er voor nodig was om de coach weg te lokken uit Rotterdam. En die informatie kon Pimenta de clubleiding van Spurs niet geven. Het enige wat ze kon vertellen was dat er volgend seizoen een afkoopsom van 5 miljoen euro zou gelden en dat Feyenoord daar dus in dit stadium wel boven zou gaan zitten”, schrijft Van der Kraan. “Pas op het laatste moment kwamen de kaarten op tafel en kreeg Pimenta door dat de afkoopsom richting de 20 miljoen euro moest gaan. Dat was exact het moment waarop zowel het kamp-Slot als het kamp-Tottenham zich realiseerde dat er met Feyenoord niet te sollen viel.”