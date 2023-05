Wilfred Genee, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde hebben hun hit gelanceerd. De zomertrack 'Een Aperolletje’, geschreven en geproduceerd door Ferdi Bolland, is vanaf heden te beluisteren op Spotify. De beelden van de videoclip zijn vanavond voor het eerst te zien in het tv-programma Vandaag Inside en volgen later op YouTube. Maar van de muziek is donderdagmiddag alvast te genieten.