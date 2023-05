Derksen en Van der Gijp maken gehakt van Sanne Clements: ‘Wat lult zij nou?!’

René van der Gijp en Johan Derksen hebben zich geërgerd aan PSV-persvoorlichter Sanne Clements tijdens de persconferentie van Fred Rutten vrijdag. Hans Kraay junior vroeg de interim-trainer van PSV in aanloop naar wedstrijd van zondag tegen AZ naar zijn relatie met de deze week opgestapte Ruud van Nistelrooij, maar kreeg daar, mede door inmenging van Clements, geen goed antwoord op.

Kraay junior was vrijdag aanwezig bij de persconferentie van Rutten, die zondag in de laatste competitiewedstrijd van PSV tegen AZ de honneurs bij de Eindhovenaren zal waarnemen. De verslaggever van ESPN vroeg de voormalig assistent van Van Nistelrooij hoe zijn relatie met de deze week opgestapte coach was. “Goed”, reageerde Rutten kortaf.

Diverse media suggereerden deze week dat de relatie tussen Van Nistelrooij en Rutten onder spanning was komen te staan. Kraay junior vroeg Rutten ‘waar er een kink in de kabel was gekomen’. Rutten ontweek de vraag van Kraay junior. “Dat is nu niet relevant, omdat wij zondag tegen AZ moeten presteren. Daar wil ik mijn focus op houden.”

Kraay junior merkte vervolgens op dat Van Nistelrooij mede zou zijn opgestapt omdat er intern bij PSV naar de media toe zou zijn gelekt dat de verhoudingen met Rutten minder waren geworden. “Weet je, alles wordt onder een vergrootglas gelegd”, reageerde Rutten. “Maar het klopt niet dat de verhoudingen tussen jou en Ruud minder zijn geworden?”, repliceerde Kraay junior Rutten vervolgens weer.

Daarna bemoeide Clements zich met het gesprek. “Hans, heb je dat Ruud al horen zeggen? Je hebt Ruud nog niet gesproken. Deze vragen zijn voor Ruud bedoeld. Ik denk dat daar ooit wel tijd voor is, maar we willen hier juist samen zijn om aan te geven hoe je je in deze situatie nou voorbereidt op de wedstrijd van zondag”, zei de persvoorlichter van PSV. Daarmee smoorde Clements het gesprek tussen Kraay junior en Rutten over de relatie van laatstgenoemde met Van Nistelrooij in de kiem.

Van der Gijp reageerde in de studio van Vandaag Inside geïrriteerd op de inmenging van Clements. “Wat lult zij nou?!”, vroeg de analist zich hardop af. “Met haar: deze vragen zijn voor Ruud. Nee, het zijn vragen voor Fred. Want hij (Kraay junior, red.) vroeg aan Fred: wat is er gebeurd? Waardoor kwam er een kink de in de kabel? Wie is zij eigenlijk?” Collega-analist Derksen sloot zich aan bij Van der Gijp. “Wie is zij dat zij bepaalt welke vragen er gesteld worden? Echt belachelijk! Dat meisje gaat op een stoel zitten, maar dit is haar taak helemaal niet. Zij moet de media ontvangen en de media mag vragen wat zij willen.”