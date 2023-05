Devyne Rensch ligt niet wakker van kritiek: 'Dan heb je toch al dingen goed gedaan'

Devyne Rensch ligt er niet wakker van als mensen kritiek hebben op zijn spel. De rechtsback van Ajax is regelmatig het mikpunt van teleurgestelde supporters, maar dat ziet de eenmalig international van Oranje niet meteen als negatief. De twintigjarige Rensch kent een ongelukkig seizoen in Amsterdam.

Rensch kende een vliegende start bij Ajax, maar verdween daarna snel richting de bank. Dit seizoen kwam hij door blessures en schorsingen niet altijd in actie. "Als je kritiek krijgt, betekent het dat mensen nog altijd een bepaalde verwachting van je hebben. Dat ze vinden dat je beter kan dan je laat zien. Dat is alleen maar een goed teken, want dan heb je toch al dingen goed gedaan", vertelt Rensch in gesprek met Ajax Life.

Artikel gaat verder onder video

Op zeventienjarige leeftijd maakte Rensch zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Dat wist de geboren Lelystedeling niet door te trekken en inmiddels is er veel twijfel over de vleugelverdediger. "Toen ik bij het eerste kwam, was iedereen heel tevreden over me. Een seizoen later kon ik niet laten zien wat mensen van me verwachtten. Dan is het logisch dat ze bepaalde dingen gaan denken of zeggen. Daar moet je als speler mee dealen."

Dit seizoen speelde Rensch 33 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de zomer van 2022 haalde Ajax in de persoon van Jorge Sánchez een potentiële eerste rechtsback binnen. De Mexicaan weet echter nog geen hoge ogen te gooien in de Johan Cruijff ArenA. Rensch stond de afgelopen weken aan de kant met een bovenbeenblessure, maar is inmiddels weer terug. Tegen AZ kreeg hij van trainer John Heitinga een basisplaats.