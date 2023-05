Dit wordt er allemaal gevonden in de Hofpleinfontein na de huldiging van Feyenoord

De Hofpleinfontein in Rotterdam wordt deze week schoongemaakt. Het water, liefst 300.000 liter, wordt ververst nadat duizenden supporters van Feyenoord erdoorheen hebben gelopen. Het is een flinke operatie: het wegpompen duurt zo'n twee dagen en er worden talloze voorwerpen aangetroffen in het water.

"Schoenen, jassen, telefoons, blikjes, glas, papier, sjaals, mutsen, je kunt het zo gek niet bedenken", vertelt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam in gesprek met RTV Rijnmond. Als het water is weggepompt, moet de fontein schoon worden gespoten, moet alle troep eruit worden gehaald en moet er nieuw water in. Het duurt dan nog eens twee dagen voor de fontein weer helemaal vol zit met schoon water.

Het meest opvallende in de fontein is waarschijnlijk de as van een overleden Feyenoord-supporter. Jan Evertse was zijn leven lang groot fan van de club en overleed in 2019. Zijn familie heeft een beetje van zijn as in de fontein uitgestrooid. "We hadden het al eens besproken en na afloop van de kampioenswedstrijd besloten we het echt te doen", vertelt familielid Beau Buijs. Het ging om een klein zakje, niet de hele inhoud van de urn. Omstanders vonden het indrukwekkend en 'begonnen te klappen en te juichen'.