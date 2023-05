Dodelijk effectief Feyenoord dankt Santiago Giménez en komt op matchpoint

Feyenoord is op matchpoint gekomen in de strijd om landstitel. De koploper van de Eredivisie toonde zich zondag dodelijk effectief bij Excelsior (0-2). Winnen de Rotterdammers volgende week thuis van Go Ahead Eagles, dan kan het feest op de Coolsingel losbarsten.

Feyenoord had op Woudestein de kampioenswedstrijd gespeeld als PSV zaterdagavond punten had laten liggen tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren wonnen echter met 0-1, waardoor de ploeg van trainer Arne Slot deze zondag nog geen kampioen kon worden. Wel werd de een-na-laatste stap richting de titel gezet.

Artikel gaat verder onder video

De eerste kans van Feyenoord leverde meteen een doelpunt op. Igor Paixão draaide in de achtste minuut de bal in het strafschopgebied en vond Santiago Giménez, die de voorzet met zijn hoofd in de verre hoek plaatste. Het was voor de Mexicaanse spits alweer de achtste keer op rij dat hij in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Slechts drie spelers deden dat eerder.

De rest van de eerste helft verliep zonder al te grote kansen voor beide teams. Excelsior kwam er een paar keer gevaarlijk uit, maar creëerde weinig echte kansen. Dat was aan het begin van de tweede helft wel anders. Eerst werd een inzet van Couhaib Driouech ternauwernood gekeerd door Justin Bijlow, vlak daarna voorkwam de Feyenoord-keeper een doelpunt van Kenzo Goudmijn.

Feyenoord creëerde aan andere kant nauwelijks wat. Op het moment dat Excelsior aan een slotoffensief begon te denken, sloegen de bezoekers echter toe. Na voorbereidend werk van de ingevallen Quinten Timber maakte Giménez zijn tweede van de middag. Het lage schot in de verre hoek kon niet worden gepakt door Stijn van Gassel.

Zo is Feyenoord nog één stap verwijderd van de landstitel. De Rotterdammers kunnen volgende week PSV op een onoverbrugbare achterstand zetten door Go Ahead Eagles op eigen terrein te verslaan.

Man of the Match: Santiago Giménez