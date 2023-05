Drama bij Basel - Fiorentina: supporter wordt gereanimeerd in het uitvak

De halve finale van de Conference League tussen FC Basel en Fiorentina is in de tweede helft van de verlenging onderbroken omdat een supporter van de Italianen onwel is geworden in het uitvak.

De spelers van de Italianen keken gespannen toe hoe de hulpdiensten zich richting het vak spoedden, waar de onwel geworden fan volgens de commentator gereanimeerd werd. Op het moment van stilleggen stond het 1-2 voor Fiorentina. Omdat Basel met dezelfde cijfers won in Florence, leek het duel op dat moment af te stevenen op een penaltyserie.

Na een oponthoud van zo'n tien minuten werd de supporter afgevoerd richting ziekenhuis en de wedstrijd weer hervat. In de 129ste minuut sloeg Fiorentina vervolgens alsnog toe. Antonín Barák zorgde er met de 1-3 voor dat de Italianen zich plaatsten voor de eindstrijd in Praag.

In de nacht van donderdag op vrijdag was nog niet bekend hoe de afgevoerde supporter het maakt.