Fiorentina dompelt Burger en Basel in minuut 129 in diepe rouw en speelt finale tegen West Ham

Fiorentina heeft zich geplaatst voor de finale van de Conference League. Een 1-3 overwinning op FC Basel was voldoende om de eindstrijd te bereiken, waarin de Italianen AZ-beul West Ham United zullen gaan treffen.

Het heenduel in Florence eindigde vorige week verrassend in een 1-2 overwinning voor de Zwitsers, die daardoor als favoriet aan de return in eigen huis begonnen. Voormalig Feyenoorder Wouter Burger, die op huurbasis ook voor Excelsior en Sparta uitkwam, had andermaal een basisplaats bij de return in Zwitserland. Aan Italiaanse zijde mocht Sofyan Amrabat zoals gebruikelijk starten op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Nog voor de rust had Fiorentina de achterstand uit het thuisduel weggepoetst. De Argentijn Nicolás González, die het WK in Qatar wegens een dijbeenblessure moest laten schieten, kopte na 35 minuten uit een hoekschop de 0-1 tegen de touwen. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

GOAL | Basel 0-1 Fiorentina | Nicolas Gonzalezpic.twitter.com/itLFjSbpfn — VAR Tático (@vartatico) May 18, 2023

Basel leek een verlenging niet te zien zitten, maar kon lange tijd weinig kansen creëren. De gelijkmaker na 55 minuten viel dan ook volledig uit de lucht, maar was daardoor niet minder fraai. Spits Zeki Amdouni maakte zich na een lange bal van achteruit bijzonder knap los van Fiorentina-verdediger Igor en schoot beheerst de 1-1 binnen.

GOAL | Basel 1-1 Fiorentina | Zeki Amdounipic.twitter.com/wh6ozBWEQX — VAR Tático (@vartatico) May 18, 2023

Daarmee was Basel weer virtueel finalist, maar González zorgde vervolgens opnieuw voor vreugde bij de meegereisde Fiorentina-fans door ook voor de 1-2 te tekenen. Een voorzet belandde twintig minuten voor tijd via een Basel-verdediger voor zijn voeten, waarna de Argentijn met zijn rechter de verre hoek achter doelman Marwin Hitz wist te vinden. Daarmee bracht hij de stand over twee wedstrijden weer gelijk, waardoor een verlenging de beslissing moest gaan brengen.

Daarin gingen beide ploegen op zoek naar een beslissing, maar in de tweede helft van de extra tijd kreeg het duel een dramatische wending. In het uitvak werd een Fiorentina-fan onwel, waardoor korte tijd paniek uitbrak. De Spaanse scheidsrechter José María Sánchez Martínez legde de wedstrijd direct stil zodra hij in de gaten had wat er aan de hand was. De spelers van de Italiaanse club spoedden zich naar het uitvak, waar de fan inmiddels gereanimeerd werd. Na een onderbreking van een kleine tien minuten werd de wedstrijd vervolgens hervat, terwijl de supporter naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Luka Jovic kreeg daarna een grote kans om een penaltyserie te voorkomen. De Servische spits van Fiorentina, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van Real Madrid, schoot in kansrijke positie echter over. Daarna drong ook Basel nog enkele keren aan, maar leek het duel onherroepelijk op een strafschoppenreeks te gaan uitdraaien. Totdat Antonín Barák in de negende minuut van de blessuretijd alsnog de 1-3 binnenschoot.

Door de zege plaatst Fiorentina zich voor de finale in Praag, waarin West Ham United de tegenstander zal zijn.