Italiaans succes in Europa heeft mogelijk opmerkelijke keerzijde

Het Italiaanse succes in de Europese competities kan voor één club in het behoorlijk vervelende gevolgen hebben. Een curieuze situatie doet zich mogelijk voor in de Serie A als zowel de Champions League als de Europa League wordt gewonnen door Italiaanse clubs, zo schrijft journalist Jurriaan van Wessem.

Worden de Champions League en Europa League gewonnen door Italiaanse clubs die zich niet via de competitie hebben geplaatst voor de Champions League, dan krijgt de nummer vier van de Serie A geen ticket voor het miljardenbal. Elk land mag namelijk maximaal vijf clubs afvaardigen voor de Champions League. De winnaars van de Champions League en Europa League plaatsen zich automatisch voor het belangrijkste Europese clubtoernooi en de overige drie tickets gaan dan naar de nummers één, twee en drie.

Artikel gaat verder onder video

De Champions League krijgt hoe dan ook een Italiaanse finalist. Eén van de halve finales gaat immers tussen AC Milan en Internazionale. Deze clubs staan op dit moment slechts vijfde en zesde in de Italiaanse competitie. AS Roma en Juventus, de Italiaanse kanshebbers voor de eindzege in de Europa League, zijn de nummers drie en vier van de Serie A.

Het zou ook zomaar kunnen dat de Conference League dit jaar (weer) door een Italiaanse club wordt gewonnen. Fiorentina plaatste zich donderdagavond voor de halve finale en treft daarin FC Basel. De andere finalist komt uit het tweeluik tussen AZ en West Ham United.