Van den Brom stunt met Lech Poznan tegen Fiorentina maar staat uiteindelijk toch met lege handen

John van den Brom is er net niet in geslaagd om met Lech Poznan door te dringen tot de laatste vier in de Conference League. Zijn elftal stuntte door Fiorentina in het eigen Stadio Artemio Franchi op een 2-3 nederlaag te trakteren, maar dat was na de heenwedstrijd in Polen net niet voldoende.

Voorafgaand aan het duel in Florence gaf vrijwel niemand nog een stuiver voor de kansen van de ploeg van Van den Brom. Het thuisduel was vorige week immers in een stevige 1-4 nederlaag geëindigd. Bovendien was Fiorentina aan een uitstekende reeks bezig. Sinds het verloren uitduel bij Juventus op 12 februari bleef de ploeg van Sofyan Amrabat liefst veertien (!) wedstrijden op rij ongeslagen.

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Poolse bezoekers op voorsprong door toedoen van Afonso Sousa, die binnen tien minuten de 0-1 op het scorebord zette. Na rust liep Lech Poznan vervolgens verder weg bij de Italianen. Een benutte strafschop van spits Artur Sobiech zorgde na ruim een uur voor de 0-2, waarna de Noor Kristoffer Velde even later zelfs voor de 0-3 zorgde waardoor de ploegen op dat moment over twee duels met 4-4 gelijk stonden en dus een verlenging in het verschiet hadden.

𝐀𝐯𝐨𝐧𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤𝐬



Lech Poznań schiet de 0-3 binnen en staat weer gelijk met Fiorentina 😱 pic.twitter.com/z17x9yXToJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2023

Riccardo Sottil zorgde echter voor een domper door kort na de 0-3 uit een rebound de 1-3 tegen de touwen te volleren. Lech Poznan had dus nóg een treffer nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen. In een poging die af te dwingen zorgde Fiorentina alsnog voor de nekslag. Invaller Gaetano Castrovilli prikte in blessuretijd ook de 2-3 binnen uit een snelle tegenstoot. Van den Brom en Lech Poznan verlaten zo met opgeheven hoofd het toernooi om de Conference League en kunnen zich gaan richten op het restant van het seizoen, waarin de ploeg voorlopig derde staat in de Poolse Ekstraklasa.