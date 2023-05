AZ-directeur Robert Eenhoorn mengt zich in gevechten: 'Mijn excuses naar West Ham'

Robert Eenhoorn mengde zich donderdagavond in de gevechten die ontstonden na het duel tussen AZ en West Ham United. De algemeen directeur probeerde de gemoederen te bedaren, vertelde hij na afloop aan ESPN. Eenhoorn bood zijn excuses aan richting West Ham voor het wangedrag van de AZ-hooligans.

"Hectisch", beschreef Eenhoorn de situatie. "Ik hoopte eigenlijk bij het hek aan te komen voordat het om was. Maar het was te laat. Ik zag allerlei mensen passeren, dan hoop je dat het enigszins rustig blijft. Dit is niet goed, dit is heel slecht. Mijn excuses ook naar West Ham dat dit gebeurd is. Vorige week hebben wij hetzelfde meegemaakt in Londen, niet zo erg als dit, en konden we een confrontatie gelukkig nog net voorkomen."

Voorafgaand aan de wedstrijd waren er geen signalen van dreigingen. "Alles was onder controle. En dat hek waar ze doorheen waren gebroken was ook geen dun hekje. Dat heb ik zelf gezien. Je gaat ervan uit dat het houdt. We zullen dit de komende dagen moeten evalueren met alle mensen die betrokken zijn bij de veiligheid. Dan zullen we bekijken wat er beter had gemoeten. Het is niet zo dat ik in de war raak als mensen wat agressief worden, maar tegen zo'n grote groep kun je niet veel doen."