'FC Barcelona speelt volgend seizoen mogelijk in de Aziatische Champions League'

FC Barcelona mag mogelijk niet meedoen aan de Champions League en daarom kijkt de Catalaanse club of het ergens buiten Europa kan meedoen aan internationale toernooien. Het lijkt erop dat de club als gast wil meedoen aan de Aziatische Champions League.

De Catalanen blijven zeer optimistisch over de ‘Negreira-zaak’ en een mogelijke sanctie van de UEFA. Voorzitter Joan Laporta is zeer tevreden vertrokken na de ontmoeting tussen hem en Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA. Desondanks kijkt FC Barcelona wel rond of het bij een eventuele sanctie mogelijk is om buiten Europa een toernooi te gaan spelen, meldt het programma Onze van Tv3.

Het lijkt erop dat FC Barcelona zijn ogen heeft gericht op de Aziatische Champions League. Ook gaan ze kijken naar vriendschappelijke wedstrijden in een ander continent. Dit wil Barça wellicht gaan doen, omdat er dan extra geld wordt verdiend.

Op dit moment loopt het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de club in het corruptieschandaal nog steeds. Naar verwachting gaat het nog maanden duren voordat er een uitspraak wordt gedaan.