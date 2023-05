FC Barcelona vergeet fans te trakteren in eerste thuiswedstrijd als Spaans kampioen

FC Barcelona is er zaterdag in het eerste duel als kampioen van Spanje niet in geslaagd het eigen publiek op een overwinning te trakteren. Op eigen veld ging het duel met Real Sociedad met 1-2 verloren.

De avond begon nog met een traditionele erehaag van de tegenstander voor de ploeg van basisspeler Frenkie de Jong, die vorige week op bezoek bij stadgenoot Espanyol de eerste landstitel sinds 2019 veiligstelden. Het thuispubliek kreeg vervolgens een matig optreden te zien.

Al binnen vijf minuten keek Barça tegen een achterstand aan. Mikel Merino liep volledig vrij en werd bediend door de Noorse spits Alexander Sorloth (ex-FC Groningen). Van dichtbij was het een koud kunstje voor de Spanjaard om doelman Marc-André ter Stegen, tussen de benen door, te passeren. Na rust zorgde Sorloth vervolgens zelf voor de beslissing. Na een scherpe counter dook hij twintig minuten voor het einde volledig vrij op voor Ter Stegen. De in de Eredivisie niet bepaald geslaagde spits bleef uiterst kalm en passeerde Ter Stegen met een schuiver in de verre hoek.

Frenkie de Jong kreeg daarna nog een gele kaart wegens protesteren, wat de avond er voor de Nederlander niet mooier op maakte. Het publiek klapte kort voor het einde dan toch nog even de handen stuk, maar nog niet voor een treffer van de eigen club. Bij het sluiten van de markt deed Robert Lewandowski met het hoofd nog wel wat terug, maar verder dan zijn 1-2 zou het niet komen.

Door de overwinning pakt Sociedad drie heel belangrijke punten in de strijd om een Champions League-ticket. Met nog drie duels te gaan hebben de Basken als nummer vier een voorsprong van vijf punten op Villarreal. Barcelona slaagt er met het verlies niet in een heel seizoen in eigen huis ongeslagen te blijven.