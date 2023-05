FC Groningen evenaart grootste nederlaag van rampseizoen; Excelsior speelt zich veilig

Het seizoen van FC Groningen kon nauwelijks nog slechter eindigen, maar Vitesse heeft zondagmiddag extra zout in de wonden gestrooid. De Arnhemmers stuurden de degradant naar huis met een 6-0 nederlaag, een evenaring van de grootste nederlaag die Groningen dit seizoen leed (tegen PSV). Beter nieuws was er voor Excelsior, dat zich veiligspeelde door Fortuna Sittard met 3-0 te verslaan. Ook FC Volendam is officieel veilig, ondanks een 3-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles. Dat is te danken aan de nederlaag die FC Emmen leed tegen Feyenoord.

Vitesse – FC Groningen 6-0

De gifbeker is nog altijd niet leeg bij Groningen. De degradant kwam vroeg op achterstand door een geplaatst schot van Million Manhoef en moesten vlak voor de rust door met tien man, doordat de uitgekomen keeper Peter Leeuwenburgh de doorgebroken Manhoef onderuithaalde. Zijn vervanger Jan de Boer kreeg in de blessuretijd van de eerste helft al het eerste tegendoelpunt: Melle Meulensteun joeg de bal in de bovenhoek.

Tien minuten na de pauze tilde Manhoef de score naar 3-0; invaller Gabriel Vidovic maakte er 4-0 van na een mooie individuele actie. Daarna was het de beurt aan Manhoef, die naar binnen sneed, tegendraads uithaalde en zijn eerste hattrick in het betaald voetbal completeerde. Sondre Tronstad, die voor een transfervrij vertrek staat, maakte in zijn laatste thuiswedstrijd voor Vitesse de 6-0.

Excelsior – Fortuna Sittard 3-0

Excelsior greep na een klein uur spelen de leiding. Marouan Azarkan verstuurde vanaf de rechterflank een scherpe voorzet, die werd binnengekopt door Kik Pierie. Niet veel later verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Kenzo Goudmijn kreeg alle tijd en ruimte om de bal voor te geven aan Couhaib Driouech, die voor zijn bewaker kwam en raak kopte. Goudmijn bepaalde de eindstand op 3-0. Excelsior heeft als nummer vijftien vier punten voorsprong op FC Emmen en is op de slotdag dus niet meer te achterhalen.

Go Ahead Eagles – FC Volendam 3-0

Go Ahead kreeg al in de tweede minuut een penalty na een overtreding van Josh Flint, maar Willum Willumsson liet de buitenkans onbenut. Een dure misser zou dat niet blijken. Isac Lidberg profiteerde in de laatste minuut van de eerste helft van een fout van Volendam-keeper Filip Stankovic en maakte zo de 1-0. Kort na de pauze kopte Oliver Edvardsen de 2-0 binnen en Dario Serra maakt er 3-0 van. Dat laatste doelpunt was opnieuw te danken aan Stankovic, die geen controle kreeg over een houdbaar schot en daarmee toestond dat Serra de rebound benutte. Go Ahead maakt nog een kans(je) om op de slotdag te stijgen van de tiende naar de achtste plek en de play-offs in te gaan.