FC Groningen laatste twee Eredivisie-duels zonder fans: Vitesse weigert Groningers

Supporters van FC Groningen zullen minimaal een jaar moeten wachten als ze hun club in actie willen zien in de Eredivisie. Vitesse maakte woensdag bekend dat komende zondag geen uitsupporters welkom zijn als de degradant afreist naar Arnhem. Op de laatste speelronde wordt het duel met Sparta in de Euroborg op last van de autoriteiten in Groningen zelfs helemaal zonder publiek afgewerkt.

Dat heeft de club inmiddels bevestigd via de eigen website. "Na een gesprek met burgemeester Koen Schuiling van Groningen zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat gegeven de omstandigheden FC Groningen ook de laatste twee competitiewedstrijden van dit seizoen zonder publiek speelt", schrijft FC Groningen op het digitale thuis.

De club werkt bovendien aan een compensatie voor de gedupeerde supporters en sponsoren, zo meldt de club verderop in de verklaring. Zo kunnen seizoenskaarthouders 3/17 deel van hun aankoopbedrag terugkrijgen en vergoedt de club de kaarten van de fans die een ticket kochten voor het uitduel in Arnhem. Ook mensen die 'losse' kaarten kochten voor één of meerdere van de gestaakte duels met NEC, Ajax en het publiekloze duel met Sparta komen in aanmerking voor een volledige vergoeding.

Sparta heeft het nieuws op de eigen website inmiddels ook bevestigd. De club uit Rotterdam heeft gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd begrip voor het besluit van de lokale driehoek, maar betreurt de gang van zaken wel. Ook deze club heeft aangekondigd dat alle vijfhonderd supporters die een toegangsbewijs hadden aangeschaft hun geld binnen twee weken terugkrijgen.

