FC Groningen serieus in de problemen: vergunning op de tocht

Het is nog onduidelijk of FC Groningen een vergunning krijgt van de gemeente om de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sparta Rotterdam af te werken. Eerst moet er gesproken worden over de maatregelen die de club verder nog kan nemen om nieuwe incidenten te voorkomen. Afgelopen weekend ging het tegen Ajax voor de derde keer in korte tijd mis in de Euroborg. Als er geen vergunning komt, zou er een streep kunnen gaan door het duel.

Dat schrijft RTV Noord althans over de recente ontwikkelingen. Burgemeester Koen Schuiling zal pas reageren en kijken naar de vergunning, nadat er gesproken is met FC Groningen. De Eredivisieclub zal zelf ook opnieuw kijken naar alles wat er gebeurt rondom de wedstrijden van het eerste elftal, maar dat werd voor het treffen met Ajax ook gedaan, zo benadrukt algemeen directeur Wouter Gudde op de clubsite.

“In onze ogen hebben wij er aan de voorkant samen met onze ketenpartners (burgemeester en politie – red.) zoveel mogelijk aan gedaan om incidenten zoals gistermiddag te voorkomen. We moeten constateren dat de problemen zo groot zijn, dat wij deze niet alleen kunnen oplossen. We hebben te maken met het willens en wetens ondermijnen van regels en gezag. Het doelbewust beschadigen van de club. We hebben bij het oplossen van de problematiek ieders hulp hard bij nodig”, laat hij weten.

Alles werd ingezet op onrust te voorkomen, maar de elders genoemde extra maatregelen, waren geen optie. “Het spannen van netten bijvoorbeeld, is met de huidige logistiek van het stadion niet eenvoudig te realiseren. De weg naar het veld is een vluchtroute bij calamiteiten. Die vluchtroute kan en mag om veiligheidsredenen niet worden versperd. Het fouilleren bij de ingangen gebeurt volgens de in de verleende vergunning gestelde richtlijnen”, schrijft de club in het statement.

Er werd in het desbetreffende vak niet ingegrepen tijdens het duel met Ajax, uit angst voor vechtpartijen. “De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij – waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen – en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zouden zijn geweest dan nu het geval was. Er zijn geen supporters gewond geraakt en in dit geval is in samenspraak met de ketenpartners de bewuste keuze gemaakt om uiteindelijk op een veilige en georganiseerde wijze het publiek het stadion te laten verlaten.”



Compensatie supporters, dader voorlopig weer vrij

De club gaat nog kijken naar de compensatie voor de supporters die de dupe werden van de schandalige acties afgelopen zondag. De man die het veld op kwam met een spandoek, was een 27-jarige inwoner van Groningen, maar hij is inmiddels weer op vrije voeten. De club heeft nog geen aangifte tegen hem gedaan, maar dat gaat ongetwijfeld nog gebeuren. “FC Groningen is nog bezig met het identificeren van de overige daders rondom de ongeregeldheden en kan hierbij beschikken over Taskforce, een speciaal onderzoeksteam van de KNVB, dat gespecialiseerd is in ondersteuning bij voetbalincidenten”, worden er nog meer maatregelen verwacht. Of het genoeg is om tegen Sparta nog toeschouwers in het stadion te krijgen, is onduidelijk.