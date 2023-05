'Feyenoord neemt eerste horde om Szymanski aan boord te houden'

Feyenoord is persoonlijk rond met Sebastian Szymanski om nog minimaal één jaar uit te komen voor de club. Of het er echt van komt, is nog maar de vraag, want de FIFA heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de contractsituaties van buitenlanders spelers in Rusland en Oekraïne.

Het definitief vastleggen van Szymanski hangt van verschillende factoren af, meldt 1908.nl. Feyenoord moet in ieder geval een transfersom van rond de 10 miljoen euro neerleggen bij Dinamo Moskou. Door het handelsverbod mogen er momenteel geen zaken worden gedaan met partijen uit Rusland.

Artikel gaat verder onder video

Het volgende scenario is het loskoppelen van het huidige contract van Szymanski. Daar heeft Feyenoord wel wat hulp van tussenpersonen voor nodig. Als het loskoppelen lukt, komt de Poolse middenvelder vrij op de markt en kan hij zelf een clubkeuze maken. Eerder sprak de international van Polen al zijn voorkeur uit voor een langer verblijf in Rotterdam-Zuid, maar niks is zeker in het voetbal.

Waarschijnlijk hangt alles af van de beslissing van de FIFA. Als de middenvelder voor dezelfde voorwaarden een seizoen langer bij Feyenoord mag spelen, lijkt dat het meest voor de hand liggende scenario. Het persoonlijke akkoord tussen de club en de speler biedt geen garanties voor een definitief langer verblijf, maar kansen zijn er zeker.

In de FCUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is, ging het over andere zaken rondom Feyenoord.