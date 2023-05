Feyenoord heeft de (bijna) beste balveroveraar van Europa op de korrel

Het succes van Toulouse gaat niet onopgemerkt voorbij bij Feyenoord. De aanstaand kampioen van de Eredivisie heeft volgens De Telegraaf een oogje op zowel Branco van den Boomen als Stijn Spierings.

Vorige week raadde Mike Snoei, die als trainer van Telstar samenwerkte met Van den Boomen, Feyenoord al aan om zich te melden voor de aanvoerder van Toulouse. Dat is in zijn ogen de perfecte opvolger van Orkun Kökçü. Het lijkt erop dat Feyenoord zich daarin kan vinden, want volgens De Telegraaf staat Van den Boomen hoog op het lijstje van kandidaat-opvolgers van Kökçü en heeft een eerste gesprek al plaatsgevonden.

Van den Boomen beschikt over een aflopend contract. Hij heeft nog geen overeenstemming bereikt met Toulouse over een nieuwe verbintenis, waardoor hij transfervrij zou mogen vertrekken. Zaterdag won Toulouse wel de Coupe de France, waardoor het zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Europa League. Dat zou uiteraard een mooi perspectief zijn voor Van den Boomen, hoewel hij met Feyenoord de Champions League in kan.

De interesse van Feyenoord in Branco van den Boomen wordt besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast.

Net als Van den Boomen leverde ook Spierings in de bekerfinale tegen Nantes (1-5 zege) een assist. De 27-jarige Spierings, die in Nederland uitkwam voor AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, heeft óók een aflopend contract. Hij staat bekend als een van de beste balveroveraars van Europa: dit seizoen veroverde hij 308 keer de bal. In de topvijfcompetities deed alleen West Ham United-middenvelder Declan Rice dat vaker (309).