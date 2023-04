'De perfecte opvolger van Orkun Kökçü én transfervrij... PSV en Feyenoord, neem het risico!'

Mike Snoei raadt PSV en Feyenoord aan om werk te maken van de komst van Branco van den Boomen. De smaakmaker en aanvoerder van Toulouse, die zaterdagavond met zijn ploeg in de finale van de Coupe de France staat tegen Nantes, heeft volgens zijn oude trainer de kwaliteiten om te slagen in de top van de Eredivisie.

Snoei had Van den Boomen onder zijn hoede bij De Graafschap in het voortijdig beëindigde seizoen 2019/20. Daarna klopte Toulouse aan met een salarisaanbieding die 'zes of zeven keer' hoger was dan het bedrag dat Van den Boomen in Doetinchem opstreek. Niet alleen financieel, maar ook sportief bleek het een goede stap voor de Nederlander.

Van den Boomen werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot de beste speler van de Ligue 2 en promoveerde met zijn ploeg naar de Ligue 1. Daarin staat Toulouse op de twaalfde plek; degradatie lijkt niet aan de orde. "Ik hoop dat hij de ambitie heeft om Oranje te halen", zegt Snoei tegen de NOS. "Dat zou een geweldige overwinning voor hem zijn. Hij heeft soms twee stappen terug moeten zetten, om er weer vier vooruit te gaan."

Het carrièrepad van Van den Boomen is inderaad atypisch: hij speelde achtereenvolgens voor (Jong) Ajax, FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, FC Eindhoven, De Graafschap en Toulouse. Nu zou PSV interesse hebben. "Zijn vader is idolaat van die club, maar ik hoop dat Arne Slot serieus naar hem wil kijken", aldus Snoei. "Met zijn dynamische spel is hij bij Feyenoord de perfecte opvolger van Orkun Kökçü, als die vertrekt. Branco is straks transfervrij, dus ik zou zeggen: PSV of Feyenoord, neem het risico!"

In de eerste FC Update Podcast blikten presentator Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman vooruit op de Franse bekerfinale. Ook spraken we met Thijs Dallinga, ploeggenoot van Van den Boomen bij Toulouse.