Van der Gijp wijst Ajax-bankzitter aan als vervanger van Frenkie de Jong op EK: hele studio gaat stuk

liep zondagavond een blessure op in de El Clásico en mist vermoedelijk het slotstuk van het LaLiga-seizoen. De grote vraag die in Nederland rondgaat is of de middenvelder wél op tijd fit is voor het begin van het EK in juni. Mocht dat niet het geval zijn, komt René van der Gijp met een uiterst opvallend alternatief.

Allereerst krijgen de mannen van Vandaag Inside de vraag of Oranje überhaupt wel mee moet doen aan het EK als De Jong niet inzetbaar is. “Er heeft nog nooit een nationaal elftal afgebeld voor een EK, dat is nog nooit gebeurd”, zegt Van der Gijp. “Moeten we dat nu doen?”, vraagt Wilfred Genee vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

“Nou, nou, Branco van den Boomen”, antwoordt Gijp ineens, waarna de volledige studio in de lach schiet. “Branco, niet altijd zeker van een plaats bij Ajax, maar goed. Frenkie is in ieder geval een enorm gemis!”, zegt Genee. Van den Boomen is dit seizoen inderdaad nog geen onbetwiste basisspeler bij Ajax, de middenvelder speelde slechts 26 wedstrijden.

