Luister hier de eerste FC Update Podcast, met Thijs Dallinga: Topspits waagt zich aan voorspelling voor Ajax - PSV

28 april is de dag die de geschiedenisboeken in gaat als de dag dat de eerste FC Update Podcast is gemaakt! Host Stan Timmerman ging in gesprek met redacteur Frank Hoekman over het laatste nieuws, de weggegeven voorsprong van Manchester United, de aankomende bekerfinale en er is gebeld met Toulouse-spits Thijs Dallinga over zijn avontuur in Frankrijk.

In De FC Update Podcast gaat Stan Timmerman elke maandag en vrijdag in gesprek met een redacteur over het laatste voetbalnieuws. Er wordt teruggeblikt, vooruitgekeken en stilgestaan bij het meest actuele nieuws. In de eerste aflevering wordt er vooral gekeken naar de bekerfinale tussen PSV en Ajax, de laatste kans op een troostprijs voor beide clubs. Beluister hier de hele podcast!