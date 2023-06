Feyenoord komt na traditionele seizoensafsluiting met update over vier huurlingen

Feyenoord heeft tijdens de traditionele seizoensafsluiting afscheid genomen van zes spelers. Na de wedstrijd tegen Vitesse (0-1 nederlaag) kwam de volledige selectie nog een keer samen om het succesvolle voetbaljaar af te ronden. Vooralsnog lijken we zes spelers niet terug te gaan zien in De Kuip.

Dat geldt sowieso voor doelman Tein Troost, die onlangs een contract tekende bij NAC Breda. Het zou kunnen dat we hem alsnog in de Eredivisie gaan zien, aangezien NAC nog actief is in de pay-offs voor promotie. Oussama Idrissi en Jacob Rasmussen keren na een verhuurperiode terug naar Sevilla en Fiorentina. Vooral in het geval van Idrissi hadden veel fans gehoopt op een langer verblijf in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord komt tegelijkertijd met nieuws over drie andere spelers, die afscheid kwamen nemen. Ofir Marciano zag zijn contract eindigen, maar de club houdt de optie open om alsnog langer met hem door te gaan. Dat wil Feyenoord ook met Sebastian Szymański en Timon Wellenreuther. Szymański moet nog een jaar gehuurd worden van Dinamo Moskou, terwijl Wellenreuther moet worden overgenomen van Anderlecht.

Tijdens de afsluiting van het seizoen werden de vertrekkende spelers toegesproken door Arne Slot, die zelf wel in De Kuip blijft. Over ruim een maand wordt de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart op dinsdag 4 juli. Dan zal Slot het nog moeten doen zonder een aantal internationals. Feyenoord opent het seizoen als landskampioen zijnde met de strijd tegen bekerwinnaar PSV om de Johan Cruijff Schaal.