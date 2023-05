'Feyenoord pakt door en meldt zich in Duitsland voor beoogde nieuwe spits'

Feyenoord heeft deze week een eerste gesprek met het Duitse FC Augsburg gevoerd over de mogelijke komst van spits Ricardo Pepi. De Amerikaan, momenteel op huurbasis uitkomend voor degradant FC Groningen, moet Arne Slot komende zomer van een extra optie in de voorhoede gaan voorzien.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Volgens de site sprak de club al eerder met het management van de twintigjarige spits en heeft de club zich nu ook bij diens eigenlijke werkgever gemeld. "Op het moment van publicatie is de transfer interessant genoeg voor de Rotterdammers wanneer Pepi gehuurd kan worden met een optie tot koop", weet 1908 bovendien te melden.

Daarbij is het aanblijven van de huidige spitsen wel een factor van belang, zo lijkt het. "De kansen op deze transfer zullen toenemen wanneer Danilo óf Santiago Gimenez een uitgaande transfer maakt." Pepi zelf zou in ieder geval openstaan voor een langer verblijf in de Eredivisie. De vraag is of Augsburg mee wil werken aan een vertrek. De club telde in de winter van 2022 nog een bedrag van liefst 16 miljoen euro neer om hem over te nemen van het Amerikaanse Dallas.

Pepi geldt dit seizoen als één van de weinige lichtpuntjes in het elftal van FC Groningen, dat drie speelronden voor het einde van de competitie al zeker is van degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Met twaalf doelpunten in 26 wedstrijden maakt de Amerikaan persoonlijk wél een goed jaar door, wat hem op de nodige interesse is komen te staan. Naast Feyenoord zou namelijk ook PSV zijn verrichtingen nauwlettend in de gaten houden.