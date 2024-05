Bakayoko verbaast zich om Brands: ‘Heeft hij dat gezegd? Ik weet echt niet wat ik erop moet zeggen’

heeft niet meegekregen dat algemeen directeur Marcel Brands van PSV onlangs vertelde dat de aanvaller komende zomer niet meer voor een bedrag van 35 miljoen euro op te halen is. Bakayoko is bezig aan een uitstekend seizoen en een zomerse transfer lijkt een zekerheid, al wil hij daar zelf nog niet teveel op ingaan. Volgens de Belgisch international zelf valt er voor hem nog voldoende te leren, ook in Nederland.

Bakayoko had PSV vorige zomer al kunnen verlaten. Naast Burnley zat ook Brentford achter zijn handtekening aan, maar tot een transfer naar de Premier League kwam het niet. Bakayoko bleef PSV trouw en die keuze heeft uitstekend uitgepakt. De aanvaller staat inmiddels op dertien doelpunten en veertien assists in alle competities. Hij is donderdag nog verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Volgens ESPN is het niet meer de vraag óf, maar wanneer hij gaat vertrekken. Dat moet voor veel geld gebeuren, want Bakayoko is voor andere clubs niet meer voor 35 miljoen euro te koop, aldus Brands.

Artikel gaat verder onder video

“Heeft hij dat gezegd? Ik moet eerlijk zeggen: ik ben zelf nog Belg, dus ik kijk niet heel veel van de Nederlandse televisie”, reageert Bakayoko voor de camera van ESPN op de uitspraak van Brands in het programma Goedemorgen Eredivisie. “Ik weet echt niet wat ik erop moet zeggen. Hij heeft zijn mening, hij heeft zijn ding. Ik weet het echt niet.” De aanvaller wordt vervolgens gevraagd wat zijn mening is over al die gigantische bedragen die tegenwoordig worden betaald en genoemd in het voetbal. “Ik vergelijk mezelf vaak met andere spelers en dan zie ik dat ik wel hoog sta in bepaalde dingen, ook met mijn leeftijd. Ik speel veel, dus misschien dat het daardoor kan komen. Maar ik vind überhaupt al die prijzen belachelijk.”

Geïnteresseerde clubs zullen komende zomer desondanks met een flink zak geld over de brug moeten komen om Bakayoko los te kunnen weken bij PSV. De Belg loopt zelf nog niet op de zaken vooruit en stelt dat er ‘altijd’ ruimte is om te leren, ‘zeker’ met een trainer als Peter Bosz. “De trainer heeft mij dit seizoen heel veel gebracht en ik zie ook in mijn spel dat ik in alle kleine details beter ben geworden. Ook in het drukzetten, in het terugschakelen. Ik begrijp waarom het belangrijk is, dat is waar het voor mij om gaat. Ik begrijp waarom ik terug moet lopen”, zo klinkt het.

Bakayoko kan zondag met PSV kampioen van Nederland worden. De Eindhovenaren hebben in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan een punt voldoende om de landstitel in ontvangst te mogen nemen.

