De FIFA heeft het logo gepresenteerd voor het WK 2026. Waar eigenlijk altijd wordt gekozen voor een logo waarin de nationale kleuren van de organisator(s) terugkomen, is nu een summier logo gepresenteerd met de cijfers 26 en de wereldbeker. De kleuren van de Verenigde Staten, Mexico en Canada komen dus geenszins terug. De reacties zijn op sociale media niet mals.

It should have been something that would represent the 3 countries. Come on guys — Rodoval (@RoDoVaL) May 18, 2023

Highly disrespectful to the greatest event on earth, to the fans an to the sport. This is unacceptable — 約翰尼 (@Johncashhhh) May 18, 2023

Bruh...even the bid logo looks better than this. At least it has colors. pic.twitter.com/Q7X5gDVTB5 — subtempest04 (@subtempest04) May 18, 2023

POV: FIFA recruiting for a Graphic Designer to design the 2026 World Cup Logo. pic.twitter.com/Sh9ba3TabK — Lewis Howard (@LewisHoward_LH) May 18, 2023

POV: FIFA recruiting for a Graphic Designer to design the 2026 World Cup Logo. pic.twitter.com/Sh9ba3TabK — Lewis Howard (@LewisHoward_LH) May 18, 2023