Manchester City denkt aan de toekomst en bindt Amerikaans wonderkind (14) per 2027

Manchester City heeft alvast een transfer gedaan met het oog op de toekomst. De Engelse topclub heeft de veertienjarige , een Amerikaans toptalent, vastgelegd. De jonge Amerikaan kan pas over enkele jaren, nadat hij achttien is geworden, de overstap maken naar Manchester City.

De komende jaren zal de aanvallende middenvelder nog ervaring opdoen bij zijn huidige club Philadelphia Union, waar Sullivan ‘het grootste homegrown contract in de geschiedenis van de MLS’ heeft getekend. Tijdens een persconferentie werd hij in ieder geval aangekondigd als nieuwe aanwinst van het team. “Ik heb mijn carrière hier altijd al willen beginnen, want dit is mijn thuis en ik heb altijd aan de zijlijn gestaan bij wedstrijden van Quinn (zijn broer die ook bij Philadelphia Union speelt, red.)”, aldus de aanvallende middenvelder.

Volgens Sullivan heeft ook de samenwerking tussen de beide clubs een rol gespeeld. “Ik kijk altijd naar Manchester City. Zij zijn de droomploeg van elk kind”, aldus de tiener. "Philadelphia en Manchester City zaten samen en kwamen ’iets’ overeen. Ik zat met mijn familie en mijn zaakwaarnemers samen en we besloten dat dit het beste plan was."

Sullivan is de op vier na jongste speler die een contract in het eerste elftal heeft getekend in de geschiedenis van de competitie en het kan allemaal nog mooier worden voor de jongeling. Als Sullivan vóór 29 juli debuteert namens Philadelphia Union, dan wordt hij de jongste speler ooit die minuten maakte in een MLS-wedstrijd. Hij verbreekt dan het record van Freddy Adu, die 14 jaar en 306 dagen oud was toen hij in 2004 zijn debuut maakte voor DC United.

Of Sullivan ook daadwerkelijk speelminuten gaat maken voor 29 juli is aan trainer Jim Curtin. De coach maakt er echter geen geheim van. “Als hij fit is, dan zal hij zijn debuut maken”, laat hij weten in gesprek met ESPN.

