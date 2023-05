Gaat FC Twente-Ajax invloed hebben op AZ-PSV of andersom?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 27 mei.

Wedstrijden

Antwerp FC – Union Saint-Gilloise (13.30 uur)

Het moet gek lopen als de winnaar van deze wedstrijd níet de nieuwe kampioen van België wordt. Zeker als Mark van Bommel met Antwerp FC wint, dan is Union Saint-Gilloise gezien het mindere doelsaldo vermoedelijk uitgeschakeld. Als RC Genk niet wint van Club Brugge, zou de titel zelfs al officieus kunnen worden. Een gelijkspel kan ook nog interessant zijn voor Antwerp FC, maar dan moet het op de slotdag tegen RC Genk gebeuren.

FC Twente – Ajax & AZ – PSV (14.30 uur)

Er is veel te doen over de strijd om plek twee en plek drie in de Eredivisie. Ajax heeft AZ nodig om de tweede plaats te bemachtigen, maar de Alkmaarders kunnen alleen nog derde worden als de Amsterdammers verliezen. Een tegenstelling dat het verloop van de wedstrijd zou kunnen gaan bepalen en ook bepaald gedrag van de supporters in de hand zou kunnen werken. Wie worden er tweede, derde en vierde van Nederland? PSV heeft aan een punt genoeg tegen AZ, maar daar heeft Pascal Jansen dan weer niets aan.



FC Barcelona – Real Mallorca (19.00 uur)

In de laatste twee duels van LaLiga speelt Marc-André Ter Stegen nog voor twee records met FC Barcelona. Als het tweemaal de nul houdt, komt de club op gelijke hoogte met het laagste aantal tegengoals ooit (23), even weinig als eerder Deportivo (1993/94) en Atlético Madrid (2015/16). In dat geval gaat het clean sheet-record van Francisco Liaño eruit: hij hield ooit 26 maal de nul, FC Barcelona staat momenteel nog op 25.

Voetbal op tv

13.30 uur: Antwerp FC – Union Saint-Gilloise, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Jupiler Pro League

14.30 uur: FC Twente – Ajax, ESPN 4, live verslag van het duel in de Eredivisie

14.30 uur: Feyenoord – Vitesse, ESPN 2, live verslag van het duel in de Eredivisie

14.30 uur: AZ – PSV, ESPN 3, live verslag van het duel in de Eredivisie

15.00 uur: Bologna – Napoli, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Serie A

15.30 uur: SV Sandhausen – Hamburger SV, Viaplay, live verslag van het duel in de 2. Bundesliga

17.30 uur: Arsenal – Wolverhampton Wanderers, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

17.30 uur: Southampton – Liveprool, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

17.30 uur: Chelsea – Newcastle United, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

17.30 uur: Manchester United – Fulham, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

17.30 uur: Brentford – Manchester City, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

19.00 uur: FC Barcelona – Real Mallorca, Ziggo Sport Tennis, live verslag van het duel in LaLiga

19.00 uur: Atlético Madrid – Real Sociedad, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in LaLiga

20.45 uur: Juventus – AC Milan, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Serie A