'Goed nieuws voor Feyenoord: Tottenham Hotspur zet vol in op Julian Nagelsmann'

Tottenham Hotspur gaat de komende weken alles op alles zetten om Julian Nagelsmann binnen te halen als nieuwe manager. Dat lijkt goed nieuws te zijn voor Feyenoord, dat trainer Arne Slot dan niet gaat verliezen aan de Londenaren. Toch is de kogel niet door kerk voor de Nagelsmann.

Volgens de bekende Duitse journalist Florian Plettenberg van Sky Sport Deutschland heeft Tottenham de keuze gemaakt. De club en eigenaar Daniel Levy gaan er alles aan doen om Nagelsmann te verleiden om aan de slag te gaan in het Tottenham Hotspur Stadium. Daar werd Antonio Conte onlangs op straat gezet en ook interim-manager Cristian Stellini moest zijn biezen vervolgens pakken. Momenteel staat Ryan Mason voor de groep voor the Spurs.

Nagelsmann zal volgens Plettenberg echter niet zomaar happen. Hij ziet Tottenham als een grote club met grote mogelijkheden, maar wil graag zekerheid over de transferzomer. Daarnaast is er momenteel nog geen technisch directeur bij de club. Er waren de afgelopen dagen wel gesprekken tussen beide partijen en die zullen de komende tijd worden hervat. Hoe dan ook zal Nagelsmann, die werkte bij Hoffenheim, RB Leipzig en Bayern München, zijn tijd nemen.

Slot werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met de stap naar Tottenham. De trainer van Feyenoord kent een succesvolle periode in Rotterdam en kan dit weekend kampioen worden met zijn club. Naast Slot en Nagelsmann worden ook Xabi Alonso en Mauricio Pochettino genoemd bij de Londenaren. De 44-jarige Slot heeft bij Feyenoord in ieder geval nog een contract tot de zomer van 2025. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in De Kuip.